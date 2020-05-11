بريطانيا تخوض جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

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يخوض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الاثنين جولة أخرى من المحادثات لإحراز تقدم من أجل التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جولة ثالثة من المفاوضات تعقد عبر الفيديوكونفرانس.
يخوض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الاثنين جولة أخرى من المحادثات لإحراز تقدم من أجل التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جولة ثالثة من المفاوضات تعقد عبر الفيديوكونفرانس.
ولم تسفر الجولتان الأخيرتان عن إحراز تقدم يذكر، حيث اتهم ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في بروكسل لندن برفض الانخراط بجدية في المحادثات.
Via SyndiGate.info
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