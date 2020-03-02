بريطانيا تضع خطوطها الحمراء قبل مفاوضاتها التجارية مع أمريكا

تحدد بريطانيا الاثنين، خطوطها الحمر في المفاوضات الوشيكة التي ستجريها مع الولايات المتحدة بشأن صفقة التجارة الحرة بينهما، متعهدةً حماية قطاع خدماتها الصحية والسلامة الغذائية والحيوانية.

وقالت الحكومة البريطانية التي بات بامكانها الآن إبرام اتفاقات تجارية في كل انحاء العالم بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي في 31 يناير، إنها تريد اتفاقاً "طموحاً وشاملاً" مع حليفتها عبر الاطلسي.

وأشارت لندن إلى أنها ستسعى إلى فتح الأسواق الاميركية بشكل اكبر امام شركاتها ومستثمريها، وفي الوقت نفسه خفض أسعار السلع والخدمات للمنتجين والمستهلكين البريطانيين.

وتعهدت لندن "بحماية صارمة" للخدمات العامة في أي صفقة محتملة، بعد بروز مخاوف من ان قطاع الصحة العامة يمكن ان يُفتَح امام الشركات الاميركية وهو ما من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع أسعار الرعاية الصحية والدواء.

وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان ان قطاع "الصحة العامة ليس للبيع".كما وعدت لندن بالتمسك "بالمعايير المحلية العالية" المتعلقة بالسلامة الغذائية. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون "سنكون حازمين من أجل تحفيز الصناعة البريطانية".

وأشارت حكومته الى أنها ستكشف عن تحليل يُظهر أن الاقتصاد البريطاني سيحصل على 3,4 مليارات جنيه استرليني (4,4 مليار دولار، 4 مليارات يورو) من صفقة التجارة الحرة بين بريطانيا والولايات المتحدة.