بريطانيا تعتزم استثمار 112 مليون دولار في مركز جديد للقاح "كورونا"

قالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا اليوم الأحد إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه استرليني (112 مليون دولار) لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد.

وقالت الوزارة إن من شأن التمويل ضمان افتتاح المركز الجديد في صيف 2021 قبل عام من الموعد المقرر.

وأضافت الوزارة أن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات، وهو قيد الإنشاء حاليا، يعد أحد المكونات الرئيسية في برنامج الحكومة لضمان توفير لقاح لفيروس كورونا بكميات ضخمة سريعا بمجرد توفره.