بريطانيا: شركات التجزئة تطلب تخفيض الضرائب عليها وزيادتها على الشركات الإلكترونية

حذرت مؤسسات تجارة التجزئة في رسالتها من أن عدم إصلاح النظام الضريبي في الموازنة الجديدة التي ستطرح في آذار (مارس) "سيعرقل انتعاش قطاع تجارة التجزئة.. ما يهدد آلاف الوظائف"، فيما كان القطاع بين الأكثر تضررا من تداعيات وباء كوفيد - 19، وألغيت فيه عشرات آلاف الوظائف أصلا.