بريطانيا: شركات التجزئة تطلب تخفيض الضرائب عليها وزيادتها على الشركات الإلكترونية

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كما طالبت المؤسسات أيضا بخفض بنسبة 20 في المائة للضرائب على الأملاك التجارية
طالبت شبكة تيسكو البريطانية العملاقة للسوبر ماركت إضافة إلى 17 مؤسسة كبيرة أخرى في تجارة التجزئة في البلاد، بفرض ضريبة بنسبة 1 في المائة على المبيعات عبر الإنترنت وعلى المجموعات المماثلة لـ"أمازون".
كما طالبت المؤسسات أيضا بخفض بنسبة 20 في المائة للضرائب على الأملاك التجارية، وهو مطلب قديم للمؤسسات التجارية البريطانية، وفق ما ورد في رسالة موجهة إلى وزير الخزانة ريشي سوناك.
وبحسب "الفرنسية"، لم تدفع الشركات البريطانية ضريبة العقارات التجارية منذ بدء الأزمة الوبائية في الربيع، لكن يفترض عليها تسديدها بدءا من نيسان (أبريل)، على الرغم من أن الإغلاق يبقي عديدا من المؤسسات غير الضرورية مغلقا ويحرمه من عائداته.
وترى المؤسسات التي تملك عقارات واسعة أن ضريبة الأملاك التجارية المفروضة عليها مجحفة مقارنة بواقع أن الشركات التجارية الإلكترونية على غرار "أمازون" استفادت كثيرا خلال الإغلاق في المملكة المتحدة.
وحذرت مؤسسات تجارة التجزئة في رسالتها من أن عدم إصلاح النظام الضريبي في الموازنة الجديدة التي ستطرح في آذار (مارس) "سيعرقل انتعاش قطاع تجارة التجزئة.. ما يهدد آلاف الوظائف"، فيما كان القطاع بين الأكثر تضررا من تداعيات وباء كوفيد - 19، وألغيت فيه عشرات آلاف الوظائف أصلا.
وتوضح شركة تيسكو في بيان "نعتقد أنه يتعين توفير سياق إنصاف "تكافؤ فرص" بين كل الموزعين، إن كانوا يعملون عبر الإنترنت أو من متجر في الشارع، ولهذا نقترح فرض ضريبة بنسبة 1 في المائة على الشركات التي يفوق رقم أعمالها مليون جنيه في العام، مع خفض ضريبة الأملاك التجارية بنسبة 20 في المائة".
ووقعت الرسالة أيضا من قبل تييري جارنييه مدير عام "كينجفيشير" للبيع بالتجزئة، وكذلك ديفيد بوتس المدير العام لشبكة "موريسونز" للسوبر ماركت، وروجر بورنلي مدير شبكة "أسدا"، وغيرهم.
إلى ذلك، من المنتظر شطب 2450 وظيفة بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية بووهوو أمس شراء ثلاث علامات تجارية من إحدى شركات تجارة التجزئة البريطانية، دون شراء أي متاجر من هذه العلامات. وقالت شركة بووهوو لتجارة الأزياء عبر الإنترنت اليوم "إنها اشترت علامات "دوروتي بيركينز" و"واليس" و"بورتون" مقابل 25.2 مليون جنيه استرليني "34.5 مليون دولار" من شركة أركاديا جروب التي تخضع للحراسة منذ العام الماضي". وقال جون ليتل الرئيس التنفيذي لشركة بووهوو "يسعدنا إعلان الاستحواذ على الأصول المرتبطة بأنشطة العلامات التجارية العريقة الثلاث بورتون ودوروتي بيركينز وواليس على الإنترنت".
Via SyndiGate.info
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