بريطانيا .. غياب الموظفين يهدد سلاسل الإمدادات الرئيسة بالانهيار

تواجه حكومة بوريس جونسون رد فعل عنيفا من صناعة الأغذية في بريطانيا حيال قواعد العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسط تحذيرات متزايدة من أن غياب الموظفين سيدفع سلاسل الإمدادات الرئيسة إلى نقطة الانهيار.

وقد طغى على التخفيف الأخير للقيود المفروضة بسبب الجائحة هذا الشهر، ارتفاع عدد الأشخاص، الذين يتم استدعاؤهم عن طريق تطبيق التتبع الخاص بالمخالطين للمصابين بفيروس كورونا من قبل هيئة الصحة الوطنية، وطلب منهم تنفيذ العزل الذاتي، وسط موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء البلاد.

وحسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، عطل هذا النظام أجزاء رئيسة من الاقتصاد مثل خدمات النقل وإنتاج الأغذية، مع وجود نقص في بعض المتاجر الكبرى بالفعل.

وتتعرض متاجر التجزئة لضغوط متزايدة للحفاظ على الرفوف ممتلئة بالكامل. ودعا التجار الحكومة البريطانية إلى السماح لموظفي السوبر ماركت بالإعفاء من قواعد العزل الذاتي.

وهاجمت النقابات البريطانية حكومة بلادها بسبب "الفوضى"، التي تواجه الصناعة، وسط انتقادات للطريقة، التي يتعامل بها الوزراء مع أزمة نقص العمال في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وقال المؤتمر العام لنقابات العمال البريطانية البارحة الأولى، "إنه إذا تمت مطالبة العمال بعدم عزل أنفسهم، فعليهم أن يعرفوا أن أماكن عملهم آمنة من كوفيد - 19"، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت فرانسيس أوجرادي الأمين العام للمؤتمر العام لنقابات العمال "لقد دخلت الحكومة في هذه الفوضى بإخفاقها في استشارة النقابات وأصحاب العمل قبل إعادة فتح الاقتصاد".

وأضافت "يجب على الوزراء استبدال إرشادات العودة إلى العمل الحالية غير الملائمة بقواعد ملزمة قانونا بشأن الكمامات وإنفاذ القانون الخاص بالسلامة في مكان العمل بشكل ملائم".

وذكرت "ويجب عليهم إعادة الفحوص المجانية في مكان العمل والتأكد من وجود إجازة مرضية مدفوعة الأجر لائقة للجميع".

وتابعت "لا يتقاضى كثير من الطواقم العاملة في قطاعات مثل الضيافة ما يكفي للتأهل حتى للحصول على إجازة مرضية قانونية مدفوعة الأجر، إن رفض الوزراء إصلاح ذلك أمر لا يصدق".

وتكافح المحال البريطانية لتخزين السلع على الأرفف، حيث يتسبب نقص الموظفين في وضعها خالية، ما يتسبب في خسائر محتملة جراء قيود الجائحة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء السبت أنه تم إعطاء 83.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة يقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ219 ألفا و575 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 في المائة، من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 31 أسبوعا، وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 5.66 مليون حالة، والوفيات 129 ألفا و330 حالة. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و25 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان، الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح، الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

