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بريطانيا: قطاع التجزئة قد يواجه إغلاقات جديدة

منشور 30 أيّار / مايو 2021 - 06:23
قطاع التجزئة قد يواجه إغلاقات جديدة
كثيرين من تجار التجزئة في بريطانيا والذين يعتبرون "غير أساسيين" اضطروا لإغلاق متاجرهم خلال عمليات العزل العام المتعددة بسبب كوفيد على مدار الـ 15 شهرا الماضية
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قال الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة اليوم إن قطاع البيع بالتجزئة سيواجه "طوفان إغلاق" إذا لم تمدد الحكومة تعليق سداد ديون متأخرات الإيجار.

قال الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة اليوم إن قطاع البيع بالتجزئة سيواجه "طوفان إغلاق" إذا لم تمدد الحكومة تعليق سداد ديون متأخرات الإيجار.

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وأضاف نقلا عن بيانات استطلاع للرأي أن أصحاب العقارات أبلغوا ثلثي تجار التجزئة البريطانيين أنهم سيخضعون لإجراءات قانونية من أجل الحصول على الإيجار غير المسدد اعتبارا من أول يوليو عندما ينتهي التعليق.


وقال الاتحاد إن كثيرين من تجار التجزئة في بريطانيا والذين يعتبرون "غير أساسيين" اضطروا لإغلاق متاجرهم خلال عمليات العزل العام المتعددة بسبب كوفيد على مدار الـ 15 شهرا الماضية مما أدى إلى تراكم ديون إيجار بلغت في مجملها 2.9 مليار جنيه (4.1 مليار دولار).

ووجد استطلاع الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة أن 80% من المستأجرين قالوا إن الملاك منحوهم أقل من عام لتسديد متأخرات الإيجار.

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وقال الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة "بدون اتخاذ إجراء قد يؤدي انتهاء التعليق إلى إغلاق آلاف المتاجر". ودعت حكومة بريطانيا إلى السماح بضمان متأخرات الإيجار المتراكمة خلال الجائحة وتمديد تعليق سداد هذه الديون حتى نهاية العام.

كلمات دالة:قطاع التجزئة في بريطانيااقتصاد بريطانيا

Via SyndiGate.info


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