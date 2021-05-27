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بريطانيا ترتفع في إنتاج السيارات بعد ركود بفعل إجراءات العزل قبل عام

منشور 27 أيّار / مايو 2021 - 07:25
بريطانيا ترتفع في إنتاج السيارات بعد ركود بفعل إجراءات العزل قبل عام
باشرت المصانع أنشطتها هذا العام في ظل تطبيق إجراءات للوقاية من كوفيد-19، غير أن بعضها تضرر بفعل نقص في أشباه الموصلات
أبرز العناوين
قالت هيئة بالقطاع اليوم إن إنتاج السيارات في بريطانيا ارتفع 34573 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي شهد تصنيع 197 سيارة فقط، إذ كانت المصانع مغلقة بسبب إجراءات عزل بالبلاد، وفقا لـ"رويترز".

قالت هيئة بالقطاع اليوم إن إنتاج السيارات في بريطانيا ارتفع 34573 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي شهد تصنيع 197 سيارة فقط، إذ كانت المصانع مغلقة بسبب إجراءات عزل بالبلاد، وفقا لـ"رويترز".

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وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إن الإنتاج بلغ 68306 سيارات الشهر الماضي، وهو ما يظل أقل بعض الشيء من مستويات أبريل 2019.

باشرت المصانع أنشطتها هذا العام في ظل تطبيق إجراءات للوقاية من كوفيد-19، غير أن بعضها تضرر بفعل نقص في أشباه الموصلات، فيما أعيد فتح أماكن بيع السيارات بإنجلترا للجمهور في منتصف أبريل.

وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذي للجمعية "ما زلنا بحاجة إلى طلب محلي قوي، ونظرا لأن الصادرات هي المحرك الأساسي لنا، فنحن على ثقة في أن الأسواق الخارجية ستدعم التعافي، سواء بالنسبة لقطاع السيارات أو بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقا".

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كلمات دالة:إنتاج السيارات في بريطانيااقتصاد بريطانيا

Via SyndiGate.info


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