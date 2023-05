بطارية iPhones تتأثر سلبًا بتحديث iOS 16.5 الجديد .. واستياء كبير بين مستخدمي الجهاز

أطلقت Apple أخيرًا تحديث iOS 16.5 لهواتف iPhone هذا الأسبوع، والذي يأتي بمجموعة من التحسينات والميزات الجديدة. ومع ذلك، أبلغ العديد من مستخدمي iPhone أن iOS 16.5 يؤثر على عمر البطارية لديهم.

iPhone users say Apple's iOS 16.5 is RUINING their battery life - what to do if you're affected https://t.co/ujblouzkVh pic.twitter.com/eDftIyzhY4

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 25, 2023