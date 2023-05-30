بطارية iPhones تتأثر سلبًا بتحديث iOS 16.5 الجديد .. واستياء كبير بين مستخدمي الجهاز

أطلقت Apple أخيرًا تحديث iOS 16.5 لهواتف iPhone هذا الأسبوع، والذي يأتي بمجموعة من التحسينات والميزات الجديدة. ومع ذلك، أبلغ العديد من مستخدمي iPhone أن iOS 16.5 يؤثر على عمر البطارية لديهم.

iPhone users say Apple's iOS 16.5 is RUINING their battery life - what to do if you're affected https://t.co/ujblouzkVh pic.twitter.com/eDftIyzhY4 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 25, 2023

تحظى هواتف iPhone بشعبية كبيرة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتعد البطارية أحد العوامل الحاسمة في تجربة الاستخدام. ولذلك، فإن أي تأثير سلبي على عمر البطارية قد يكون مزعجًا للمستخدمين.

مستخدمو الجهاز يشعرون بالاستياء

عبّر عدد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم من تأثير التحديث الجديد على عمر بطارية هواتفهم. حيث غرد احدهم: "هل لاحظ أحد سوء عمر البطارية على iOS 16.5؟" وأضاف آخر: "تنفد بطارية iOS 16.5 بشكل أسرع من السابق، وكذلك الشحن بطيء جدًا".

Is iOS 16.5 killing the iPhone battery? Here's all about it. iPhone Users Complain of Poor Battery Life After iOS 16.5 Update https://t.co/7j1sIxSxQE — Giz China (@Gizchina) May 27, 2023

تأثير مؤقت

وعلى الرغم من أن Apple لم تعلق بعد على هذه المشكلة، فإن التأثير السلبي على عمر البطارية غالبًا ما يكون مؤقتًا.

من الضروري أن يتحقق المستخدمون من صحة بطاريات هواتفهم بعد تثبيت iOS 16.5، ويمكن ذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم صحة البطارية. إذا كانت تشير إلى أنها تعمل بكفاءة عالية، فإن ذلك يعني أن التحديث الجديد يعمل بشكل طبيعي.

على الرغم من الاستياء العام من اداء التحديث الجديد على البطارية، يجب أن يكون لـ iOS 16.5 آثار إيجابية أيضًا، خاصة انه يفترض انه يقدم تحسينات وإصلاحات هامة كما التحديثات السابقة.

بشكل عام، فإن الاهتمام بالتحديثات النظامية المستمرة ومراقبة صحة البطارية يعدان أفضل طريقة للحفاظ على أداء هواتف iPhone بصورة ممتازة والاستفادة القصوى منها في أعمالنا اليومية.

ومن المتوقع أن تقوم Apple بتقديم التحسينات اللازمة في التحديثات المستقبلية لتعزيز أداء البطارية وتلبية احتياجات المستخدمين.

