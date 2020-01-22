بطانة حذاء ذكية تتابع نشاطك الجسدي وتنبهك للمخاطر المحتملة أثناء الركض

مع ازدياد تغلغل التكنولوجيا الذكية في روتيننا اليومي للياقة البدنية، فإن واحدة من بطانات الأحذية تنبئ بمساعدتنا على تحسين وضع أقدامنا عند الركض.

من المعروف أن ممارسة الركض قد تضر أكثر من الفوائد على أعضاء أجسام على المدى الطويل. وتستخدم البطانة «نورفو ران» 32 مستشعراً لقياس وضع قدمك وأيضاً كيفية توزيعك لثقلك، وتتتبع هذه البيانات أثناء ممارستك للركض، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتعمل البطانة الذكية على توحيد هذه المعلومات مع مثيلتها عن طول خطوتك وزاوية الخطوة لتزويدك بتحليلات حول أي مخاطر ناجمة عن أسلوبك في الركض، بالإضافة إلى معلومات عن نشاطك التدريبي.

وكما هو الحال مع معظم الأجهزة الذكية في هذه الأيام، تأتي البطانة أيضاً مع تطبيقها المتصل لعرض معلومات عن أسلوبك في الركض. وبالإضافة إلى تزويد بمعلومات عن أسلوبك في الركض، سيتيح لك التطبيق تتبع فترات التدريب الخاصة بك والمسافة التي قطعتها باستخدام جهاز تحديد المواقع «جي بي إس» الخاص به. وبدأ طرح الجهاز في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي مقابل 300 دولار في الولايات المتحدة و249 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة.