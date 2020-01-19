ما هي أبرز ابتكارات "بي.إم.دبليو" التقنية مع بداية العام الجديد؟

عرضت مجموعة "بي.إم.دبليو" أحدث تقنياتها المبتكرة لتوفير نقلة نوعية في تجربة التنقل في المستقبل ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2020) الذي عُقد في لاس فيغاس الأميركية بين 7 و10 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ومن أبرز المزايا التي عرضتها نظام اكتشاف النظرة المبتكر BMW i Interaction EASE الذي يقدم لمحة عن مرحلة مستقبلية تنشر خلالها تقنيات القيادة الذاتية على نطاق واسع، ولهذا تمتلك السيارة مظهرا يهدف بالدرجة الأولى لتركيز الانتباه على الأماكن الداخلية تماما، بقصد منح الركاب تجربة تشعرهم بالوصول إلى وجهتهم بينما لا يزالون في طريقهم، كما أنه يؤكد إمكان التفاعل الحدسي شبه البشري بين الراكب والمركبة.

ويعد هذا النظام الميزة الرئيسية، إذ يكتشف الذكاء الاصطناعي للمركبة عندما يثبت الراكب نظرته على جسم خارج السيارة، ويقدم له معلومات ذات صلة حول هذا الجسم، ويتيح له التفاعل مع المعلومات بطرق متعددة.

وشكل المعرض مناسبة لكشف التقدم الذي حققته المجموعة الألمانية في هذا المجال، واقترابها من تحويل هذه الرؤى المستقبلية إلى حقيقة واقعة، إذ تم تزويد 3 طرز BMW X7 بنظام ZeroG Lounger الذي سيكون جاهزا لسيارات الإنتاج في غضون بضع سنوات بشكل مشابه.

ويقدم ZeroG Lounger طريقة جديدة للاسترخاء أثناء التنقل على الطريق، إذ يمكن للراكب إزاحة المقعد الخلفي حتى 60 درجة مع الاستمرار في التمتع بوسائل الراحة المعتادة من دون أي تنازلات في ما يتعلق بالسلامة أو الحماية من الحوادث.

كما تعد خاصية BMW i3 Urban Suite ضمن المزايا الرئيسية التي عرضتها المجموعة، وهو يهدف إلى توفير تجربة تنقل مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الركاب، ولذلك خضعت سيارات BMW i3 المعدة للإنتاج إلى تحوّل كامل مع ترك مقعد السائق ولوحة القيادة من دون تغيير مع تولية اهتمام خاص للاستدامة.

وتؤكد هذه الابتكارات الثلاثة التي شاركت فيها المجموعة التزام المجموعة باستخدام التقنيات بطريقة مبتكرة تلبي فيها فوائد ملموسة للعملاء.

وتتميز تقنية الجيل الخامس 5G أيضا بشكل بارز في تشكيلة شركات صناعة السيارات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام. وتتوافر تقنية الجيل الخامس 5G في سيارة BMW iNEXT لدى إطلاقها عام 2021.

واستضاف جناح المجموعة عرضا حيا باستخدام BMW i3 وهاتف ذكي يوضح كيف يمكن للشركة عبر تقنية الجيل الخامس أن تنقل السلامة على الطرق إلى المستوى التالي المتطور.

وكانت "بي.إم" كشفت خلال الدورات السابقة من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عن العديد من التقنيات الرئيسية وتطبيقاتها المحتملة التي باتت متوافرة ضمن السيارات المعدة للإنتاج.

وعلى سبيل المثال، ظهر مساعد الشركة الذكي في الطرز المعدة للإنتاج خلال 6 أشهر من عرضه في لاس فيغاس عام 2019.