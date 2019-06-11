بعد الهدوء... الدولار يتلقى ضربة جديدة أمام الجنيه المصري

تراجع الدولار أمام الجنيه المصري، الاثنين، وذلك بعد الهدوء الذي شهده، الأحد، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في البلاد.

وشهدت الفترة السابقة للدولار موجة من التراجعات، والتي بلغت أكثر من واحد جنيه و10 قروش منذ بداية العام الحالي، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين، ليسجل 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي تراجع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 16.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار تراجعا بمقدار 3 قروش، حيث سجل 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.