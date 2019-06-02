بعد انفجار أزمة هواوي... من المستفيدين الأكبر في سوق الهواتف؟

بعد انفجار الأزمة غير المسبوقة المتعلقة بشركة هواوي في الآونة الأخيرة، تستعد شركتا أبل الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية لجني ثمار العقوبات الأميركية على العملاق الصيني، خصوصا في سوق الهواتف الذكية سكاي نيوز .

وسوف تستغل الشركتان وضع الولايات المتحدة شركة هواوي في القائمة السوداء من أجل الاستحواذ على حصة الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية، وفقا لما ذكره المحلل في أسواق المال الدولية مينغ تشاي كو.

وتعتبر هواوي حاليا ثاني أكبر شركة في سوق الهواتف الذكية في العالم، وفقا لموقع سي إن بي سي الإخباري.

بعد انفجار الأزمة غير المسبوقة المتعلقة بشركة هواوي في الآونة الأخيرة، تستعد شركتا أبل الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية لجني ثمار العقوبات الأميركية على العملاق الصيني، خصوصا في سوق الهواتف الذكية.

وسوف تستغل الشركتان وضع الولايات المتحدة شركة هواوي في القائمة السوداء من أجل الاستحواذ على حصة الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية، وفقا لما ذكره المحلل في أسواق المال الدولية مينغ تشاي كو.

وتعتبر هواوي حاليا ثاني أكبر شركة في سوق الهواتف الذكية في العالم، وفقا لموقع سي إن بي سي الإخباري.

وقال كو "نعتقد أن سامسونغ قد تصبح المستفيد الرئيسي إذا خسرت هواوي حصتها في الأسواق غير الصينية، بينما ستكون أبل ثاني أكبر المستفيدين من هذا الأمر".

ورجح كو أن تتراجع شحنات هواوي من الهواتف الذكية بين 8 و10 ملايين جهاز شهريا إذا لم تجد بديلا لبرنامج غوغل.

الجدير بالذكر أن هواوي تمكنت العالم الماضي من شحن أكثر من 200 مليون جهاز.

وقال كو إنه بحسب تصريحات هواوي فإنها بدأت تعمل على تطوير نظامها التشغيل الخاص بها الذي سيكون متوافقا مع تطبيقات أندرويد؟