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بعد بريكست.. بريطانيا تخطط لإقامة 10 موانئ حرة

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 07:34
قالت الحكومة البريطانية إنها بدأت استشارات تستمر عشرة أسابيع بهدف تحديد مواقع الموانئ الحرة التي ستكون فيها البضائع المخصصة لإعادة التصدير
أكّدت الحكومة أن هذه الموانئ ستتيح "خلق آلاف الوظائف" و"جذب شركات جديدة" و"خلق فرص استثمارية"
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أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إقامة ما يصل إلى عشرة موانئ حرة معفاة من الرسوم الجمركية بغية تحفيز الاقتصاد بعد بريكست

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إقامة ما يصل إلى عشرة موانئ حرة معفاة من الرسوم الجمركية بغية تحفيز الاقتصاد بعد بريكست.

وقالت الحكومة البريطانية إنها بدأت استشارات تستمر عشرة أسابيع بهدف تحديد مواقع الموانئ الحرة التي ستكون فيها البضائع المخصصة لإعادة التصدير أو التي سيتم استخدامها في صناعات تحويلية في بريطانيا معفاة من الرسوم الجمركية.

والهدف من الاستشارات إعلان مواقع هذه المناطق الجديدة بحلول نهاية العام، سواء في البرّ أو قرب الموانئ لكي تكون جاهزة للتشغيل في العام 2021.

وأكّدت الحكومة أن هذه الموانئ ستتيح "خلق آلاف الوظائف" و"جذب شركات جديدة" و"خلق فرص استثمارية".

وتنقضي بنهاية العام الحالي مهلة التوصّل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعدما خرجت المملكة المتحدة من التكتل في 31 يناير الفائت.

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Via SyndiGate.info


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