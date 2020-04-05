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بعد توقف نحو 5 سنوات... الكويت تصدر أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة مع السعودية

منشور 05 نيسان / أبريل 2020 - 10:29
الكويت تعلن تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة مع السعودية بعد توقف نحو 5 سنوات
بدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في فبراير شباط بعد الاتفاق في العام الماضي
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قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد إنه جرى تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لنحو خمس سنوات

قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد إنه جرى تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لنحو خمس سنوات.

وأفادت الوزارة في تغريدة أنه جرى تحميل الشحنة يومي السبت والأحد "عير الناقلة الكويتية دار سلوى".

كان وزير النفط خالد الفاضل صرح يوم الجمعة أن الناقلة دار سلوى ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.

بدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في فبراير شباط بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن المنطقة التي تضخ 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

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Via SyndiGate.info


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