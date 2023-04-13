بعد نجاح تجربة تانج يو.. هل يمكن استبدال وظيفة "الرئيس التنفيذي" بـ الذكاء الإصطناعي؟

مع التطور التكنولوجي الكبير وانتشار تقنيات الذكاء الإصطناعي المختلفة، بات عدد من الموظفين يخشون خسارة وظائفهم واستبدالهم بـ روبوتات يعملون على الذكاء الاصطناعي.

وانحصرت المخاوف بين الـ Blue Collar او ما يطلق عليهم اسم أصحاب الياقات الزرقاء، وهم اصحاب الوظائف الأقل مثل عمال المصانع، والشركات، وجميع العاملين في الوظائف البسيطة.

أما ما يطلق عليهم الـ White Collar أصحاب الياقات البيضاء، وهم المدراء والرؤساء التنفيذين، يعتقد الكثيرون أنهم في مأمن من ظاهرة انتشار الذكاء الاصطناعي.

هل يمكن استبدال المدراء التنفيذين بـ الذكاء الإصطناعي؟

يأتي استبدال الموظفين بالذكاء الإصطناعي بهدف التوفير وخفض التكاليف، إلا ان ما يقوله المنطق أن رواتب المدراء التنفيذين عادة ما يكون اعلى بكثير من الموظفين وهم الأجدر بالوقد استبدال.

وتشير العديد من التقارير إلى أن متوسط رواتب المدراء والرؤساء التفيذين في قائمة "فورتشن 500" يصل إلى ما يقار الـ 16 مليون دولارًا امريكيًا سنويًا، أي ان راتب مدير واحد يساوي ما يقارب راتب 400 عاملًا.

وعلى صعيد متصل، وتحديدًا في عام 2021 حصل أندي جاسي وهو الرئيس التنفيذي لشركة امازون الشهيرة على راتب 213 مليون دولار سنويًا، وهو ما يساوي راتب ما يقارب الـ 6474 موظفًا في أمازون.

وعلى هذا المقياس فإن خفض التكاليف الأكبر والأنجح من المفترض ان يكون في رواتب المدراء التنفيذين وليس الموظفين.

وبالتالي بدلًا من طرد المئات من الموظفين يمكن الاستغناء عن مدير تنفيذي واحد لخفض الإنتاج.

لكن ما يجعل هذا الأمر صعبًا ولم يتم التطرق له هو حساسية المهام التي يقوم بها أي مدير أو رئيس تنفيذي.

وبهذا الخصوص قالت مارجريتا لين الاقتصادية الشهيرة، إن الرئيس التنفيذي من الممكن أن يكون ىخر وظيفة قد يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي.

وعن السبب علقت لين إن مهام الرئيس التنفيذي تتمحور بالتواصل مع الموظفين والجمنهور، والتفاوض وتقييم الموظف وهي أمور قد يكون من الصعب على الروبوت القيام بها.

تجربة تانج يو في الشركة الصينية NetDragon Websoft

في شهر أغسطس الماضي أعلنت الشركة الصينية NetDragon Websoft لتطوير الألعاب، عن تعيين السيدة تانج يو في وظيفة الرئيس التنفيذي.

وكشفت شركة الألعاب الشهيرة أن تانج تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة في سوق الأسهم، حيث تسببت في رفع أسهم الشربكة بنسبة 10% لتبلغ إيراداتها 2.1 مليار دولار سنويًا.

لتعلن الشركة لاحقًا ان تانج ليست إنسانًا لكنها روبوت آلي، وبالتالي أدت هذه التجربة إلى تهديد أصحاب الياقات البيضاء بعد نجاحها.

وفي حال استمر نجاح الروبوت تانج يو فقد يصبح موضوع استبدال المدراء التنفيذين بالذكاء الاصطناعي أمرًا مطروحًا في القريب العاجل.

