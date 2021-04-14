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بنتلي تعتزم بناء أطول برج سياحي وسيحصل على مصعد للسيارات

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 07:24
بنتلي تعتزم بناء أطول برج سياحي وسيحصل على مصعد للسيارات
سيكون برج بنتلي هو الأطول من نوعه في الولايات المتحدة مكوناً من 60 طابقاً وسيحتوي على 200 شقة سكنية مع مرآب سيارات في كلٍ منها
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أعلنت بنتلي عملها مع شركة بناء متخصصة لعمل أول برج سياحي يحمل العلامة التجارية البريطانية الفاخرة.

أعلنت بنتلي عملها مع شركة بناء متخصصة لعمل أول برج سياحي يحمل العلامة التجارية البريطانية الفاخرة.

سيكون برج بنتلي هو الأطول من نوعه في الولايات المتحدة مكوناً من 60 طابقاً وسيحتوي على 200 شقة سكنية مع مرآب سيارات في كلٍ منها، وحسب بنتلي ستكون جميع الشقق مطلة على البحر مع شرفة خاصة.

قالت بنتلي في موقعها المخصص لعلامتها التجارية للفنادق “تعمل هوية العلامة التجارية الحديثة والتقدمية لـ Bentley Residences في المساحات الداخلية والخارجية للبرج وهي متجذرة في الأصالة والاستدامة والابتكار. لقد عقدنا شراكة مع Dezer لإنشاء تجربة حية تعبر عن الفلسفة ذاتها لعلامة بنتلي التجارية وتظل وفية لرؤيتنا المتمثلة في إلهام الرحلات الاستثنائية”.

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Via SyndiGate.info


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