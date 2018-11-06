بنتلي تعلن توفير Wi-Fi عالي السرعة لجميع سياراتها في 2019

كشفت بنتلي عن توفيرها لخدمة Wi-Fi عالي السرعة لجميع سياراتها إبتداءً من عام 2019, والذي سيسمح لركاب السيارة بإنجاز أعمالهم على متن سياراتهم مثل المكاتب المتنقلة.

وفقًا لبنتلي, سيكون نظام الـ Wi-Fi العالي السرعة مرتبط بالسيارة وسيسمح للركاب بإجراء مكالمات فيديو, تصفح فيديوهات, و تعديل الملفات و إرسالها. وأكدت الشركة بأنه يمكن إجراء مكالمة فيديو عالية الدقة في أكثر من جهاز بنفس السيارة حتى على سرعة 110 كم/س.

حيث تعاونت بنتلي مع شركة Viasat لتكوين نظام VPN مشفر لزيادة أمان تصفح ركاب السيارة. وأكدت بنتلي أيضًا بأنها ستكون أحد أوائل الشركات لدعم شبكات الـ 5G و 6G فور توفرها في سياراتها القادمة.