شاهد: مئات من سيارات مازيراتي تحترق في إيطاليا قبل شحنها للشرق الأوسط (فيديو)

مئات من سيارات مازيراتي تحترق في إيطاليا قبل شحنها للشرق الأوسط

اثناء انتظار دورها للشحن إلى الشرق الأوسط في ميناء ميلان ضرب الميناء عاصفة أدت لاحتراق مئات من سيارات مازيراتي.

علق رئيس فريق الدفاع المدني الذي أخمد النيران بقوله “لقد كانت العاصفة المثالية التي ساهمت فيها الأحوال الجوية المعاكسة في الوضع في البحر والرياح”، ويذكر أن أحد مباني الميناء الرسمية قد احترق بالكامل أيضاً، ولا تذكر التقارير أي إصابات بشرية.

هكذا سيكون على مازياراتي بناء العشرات من السيارات من جديد لعملائها الذين يتعيت عليهم الآن الانتظار لأشهر قادمة قبل الحصول على سيارات أحلامهم.





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