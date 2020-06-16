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بنك اليابان يعتزم تقديم تريليون دولار للشركات المتعثرة في ظل كورونا

منشور 16 حزيران / يونيو 2020 - 07:44
بنك اليابان يعتزم تقديم تريليون دولار للشركات المتعثرة في ظل كورونا
رفع البنك من الحجم الاسمي لحزم الإقراض للشركات التي تعاني من ضائقة مالية إلى تريليون دولار من حوالي 700 مليار دولار أعلن عنها الشهر الماضي
أبرز العناوين
أبقى بنك اليابان المركزي على السياسة النقدية دون تغيير، وتمسك برأيه بأن الاقتصاد سوف يتعافى تدريجياً من جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوات كافية لدعم النمو في الوقت الحالي.

أبقى بنك اليابان المركزي على السياسة النقدية دون تغيير، وتمسك برأيه بأن الاقتصاد سوف يتعافى تدريجياً من جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوات كافية لدعم النمو في الوقت الحالي.

وقرر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 16 من حزيران/يونيو الجاري إبقاء أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

ورفع البنك من الحجم الاسمي لحزم الإقراض للشركات التي تعاني من ضائقة مالية إلى تريليون دولار من حوالي 700 مليار دولار أعلن عنها الشهر الماضي.

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Via SyndiGate.info


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