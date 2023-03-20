بنك سيليكون فالي ليس الأول.. أبرز انهيارات البنوك عبر التاريخ

البوابة- شغلت أخبار انهيار بنك سيليكون فالي "SVB" العالم وخبراء الاقتصاد في الأيام الأخيرة، لما لهذا الانهيار من تبعات اقتصادية كبيرة، قد تؤثر بشكل كبير على الكثير من الدول حول العالم.

وانهيار بنك سيليكون فالي ليس الأول على التاريخ، حيث تعرضت العديد من البنوك خلال السنوات الماضية للافلاس والانهيار مما أثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

أبرز البنوك التي تعرضت للإنهيار والإفلاس عبر التاريخ:

بنك ليمان براذرز

أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه في عام 1980 وذلك بعد الأزمة التي عرفت باسم "الرهن العقاري"، ويعتبر هذا الإفلاس واحد من أكبر الإفلاسات عبر التاريخ حيث كان يعتبر رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعند إعلان افلاسه اضطر بنك ليمان إلى طلب الحماية، بعد أن بلغت قيمة خسائره حوالي 113 مليار دولار امريكي، وبلغت خسائر استثماراته في السندات ما يقارب 55 مليار دولار أمريكي.

بنك الائتمان طويل الأجل باليابان

انهار بنك الائتمان طويل الأمد في اليابان خلال فترة تسعينات القرن الماضي، وكان هذا البنك واحد من اكبر 3 بنوك في اليابان، والتي كانت مسؤولة عن النمون الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب.

وكان يعتبر بنك الائتمان تاسع أكبر شركة في العالم من حيث الأصول، ووصلت ديون البنك حينها إلى ما يقارب 19 مليار دولار أمريكي، مما دفع الحكومة اليابانية إلى تأميمه عام 1998 لتعيد هيكلته.

بنك واشنطن ميوتشوال

تعرض بنك واشنطن ميوتشوال للإقراض العقاري "وامو" للانيهار في عام 2008، وذلك في أعقاب الأزمة الشهيرة "الرهن العقاري"، وبلغا قيمة أصول البنك 307 مليار دولار، أما الودائع فبلغت قيمتها 188 مليار دولار أمريكي.

وقام عملاء بنك "وامو" بسحب كافة ايداعاتهم التي تصل فيمتها إلى ما يقارب 7 مليار دولار بعد توقعاتهم بمواجهة البنك مصاعب مالية كبيرة، مما ادى إلى إغلاق البنك والذي أصبح أضخم انيهار مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

بنك إلينوي كونتينينتال آند تراست

عام 1984 انهار بنك الينوي كونتينتال آند تراسبت وعرف هذا الانهيار باسم Too-Big-To-Fail حيث كان بنك إلينوي كونتينتال يعتبر سابع أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية حينها.

وانهار بنك الينوي كونتينينتال آند تراست بسبب القروض المتعثرة التي أدت إلى خسائر كبيرة.



