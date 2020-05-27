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بنك مورغان ستانلي يتوقع وصول أسعار برنت لـ 40 دولاراً للبرميل الواحد بحلول نهاية العام

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 07:41
بنك مورغان ستانلي يتوقع وصول أسعار برنت لـ 40 دولاراً للبرميل الواحد بحلول نهاية العام
أبقى البنك على توقعاته في الوقت الحالي لبرنت عند 45 دولارا للبرميل على المدى الطويل لكنه يشير إلى "خطر نزولي متنام".
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قال البنك إن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 ملايين و6 ملايين برميل يوميا في الربع/4 من 2020 والربع الأول من 2021.

توقع بنك مورغان ستانلي أن يبلغ برنت 40 دولارا للبرميل بنهاية العام ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا.

وقال البنك إن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 ملايين و6 ملايين برميل يوميا في الربع/4 من 2020 والربع الأول من 2021.

كما أبقى على توقعاته في الوقت الحالي لبرنت عند 45 دولارا للبرميل على المدى الطويل لكنه يشير إلى "خطر نزولي متنام".

وقال"نرفع توقعاتنا لبرنت في الربع/3 من 30 دولارا إلى 35 دولارا ببرميل وتوقعاتنا للربع/4 من 35 دولارا إلى 40 دولارا".

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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