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وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الاستثمارات بنحو 20% في أكبر انخفاض مسجل في 2020

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 07:27
وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الاستثمارات بنحو 20% في أكبر انخفاض مسجل في 2020
تخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس بعدما توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض.
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ذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا أن هذا قد يكون له تبعات خطيرة على أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن استثمارات الطاقة العالمية من المتوقع أن تتراجع بنحو 20٪ أو ما يعادل 400 مليار دولار في 2020 في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا أن هذا قد يكون له تبعات خطيرة على أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وتخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس بعدما توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض.

وقالت الوكالة إن استثمارات الطاقة العالمية في مطلع العام الحالي كانت تتجه صوب الزيادة 2٪ في العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو في ستة أعوام.

وبلغت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة نحو 1.8 تريليون دولار في 2019.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن "التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب... فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية اليوم وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاجها غدا فور تعافي الاقتصاد".

وأضاف أن هذا قد يضر التحول نحو طاقات أكثر نظافة.

وذكرت وكالة الطاقة أن إيرادات الحكومات والقطاع بصدد الانخفاض بأكثر من تريليون دولار في 2020 بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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