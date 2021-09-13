بورش الألمانية تبدأ بناء مصنع مخصص لإنتاج وقود صديق للبيئة

أعلنت شركة بورش الألمانية عن توجهها لإنتاج وقود صديق البيئة،حيث بدأت ببناء مصنع متخصص في أمريكا الجنوبية.

تعتزم شركة بورش التعاون مع شركات طاقة ألمانية ، حيث تعتزم الإنتاج في 2022 بكميات تصل إلى 130.000 لتر في دولة تشيلي، وتخطط شركة بورش الألمانية إلى زيادة الإنتاج بشكل تدريجي حتى عام 2026 ليصل الإنتاج السنوي 550 مليون لتر، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وبينت بورش أن 70% من سياراتها التي تصنعها على لاتزال، ، ويشار إلى أن الوقود الصناعي سيمكن العملاء من جعل سياراتهم صديقة للبيئة