  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. بورش الألمانية تبدأ بناء مصنع مخصص لإنتاج وقود صديق للبيئة

بورش الألمانية تبدأ بناء مصنع مخصص لإنتاج وقود صديق للبيئة

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:36
بورش الألمانية تبدأ بناء مصنع مخصص لإنتاج وقود صديق للبيئة
تعتزم شركة بورش التعاون مع شركات طاقة ألمانية ، حيث تعتزم الإنتاج في 2022 بكميات تصل إلى 130.000 لتر في دولة تشيلي، وتخطط شركة بورش الألمانية إلى زيادة الإنتاج بشكل تدريجي حتى عام 2026
أبرز العناوين
أعلنت شركة بورش الألمانية عن توجهها لإنتاج وقود صديق البيئة،حيث بدأت ببناء مصنع متخصص في أمريكا الجنوبية. 

أعلنت شركة بورش الألمانية عن توجهها لإنتاج وقود صديق البيئة،حيث بدأت ببناء مصنع متخصص في أمريكا الجنوبية. 

اقرأ ايضاًمرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية بأداء رياضيEQS 53 مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية بأداء رياضيEQS 53

تعتزم شركة بورش التعاون مع شركات طاقة ألمانية ، حيث تعتزم الإنتاج في 2022 بكميات تصل إلى 130.000 لتر في دولة تشيلي، وتخطط شركة بورش الألمانية إلى زيادة الإنتاج بشكل تدريجي حتى عام 2026 ليصل الإنتاج السنوي 550 مليون لتر، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة. 

وبينت بورش أن 70% من سياراتها التي تصنعها على لاتزال، ، ويشار إلى أن الوقود الصناعي سيمكن العملاء من جعل سياراتهم صديقة للبيئة 


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...