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مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية بأداء رياضيEQS 53

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:29
مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية بأداء رياضيEQS 53
حملت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي EQS 53  محركين كهربائيين، وعند طلب حزمة Dynamic Plus الإضافية، تنتج السيارة  751 حصان و1,020 نيوتن-متر، وتنتج 649 حصان و950 نيوتن متر
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أزاحت شركة مرسيدس AMG بشكل رسمي الستار عن أول  سيارة كهربائية بأداء رياضي عالي EQS 53 .

أزاحت شركة مرسيدس AMG بشكل رسمي الستار عن أول  سيارة كهربائية بأداء رياضي عالي EQS 53 .

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مواصفات أول  سيارة كهربائية من مرسيدس بأداء رياضي عالي EQS 53

حيث جاءت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53  بمزيج من الفخامة والأداء مختلفة عن أي سيارة من عائلتها، ويتميز تصميم أول سيارة كهربائية من مرسيدس بأداء رياضي EQS 53  بلمسات كروم كثيفة  تبرز هويتها الرياضية، وأيضًا جاءت بجناح خلفي بحجم أكبر وجنوط AMG بقياس 21 أو 22 إنش حسب طلب العملاء. 

وحملت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53  محركين كهربائيين، وعند طلب حزمة Dynamic Plus الإضافية، تنتج السيارة  751 حصان و1,020 نيوتن-متر، وتنتج 649 حصان و950 نيوتن متر. 


وجاءت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53  بنظام دفع كلي نشط 4MATIC+، حيث تحقق تسارع 0-100 كم/س في 3.4 ثانية في أدائها الأقصى، أو 3.8 ثانية للسيارات ذات الإعداد الأساسي. 

وتميزت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53  بوجود نظام توجيه العجلات الأربعة، الذي يسمح لف العجلات الخلفية لما يصل لـ9 درجات مما يجعل سيارة مرسيدس الكهربائية الريضية أكثر رشاقة وأسرع على الحلبات.

وأيضًا تعتمد أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53  لى بطارية ليثيوم تولد قوة 400 فولت بقدرة 107.8 كيلو/ واط.

أول سيارة كهربائية من مرسيدس بأداء رياضي

 

كلمات دالة:أول سيارة كهربائية بأداء رياضيEQS 53

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