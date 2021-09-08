مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية بأداء رياضيEQS 53

أزاحت شركة مرسيدس AMG بشكل رسمي الستار عن أول سيارة كهربائية بأداء رياضي عالي EQS 53 .

مواصفات أول سيارة كهربائية من مرسيدس بأداء رياضي عالي EQS 53

حيث جاءت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53 بمزيج من الفخامة والأداء مختلفة عن أي سيارة من عائلتها، ويتميز تصميم أول سيارة كهربائية من مرسيدس بأداء رياضي EQS 53 بلمسات كروم كثيفة تبرز هويتها الرياضية، وأيضًا جاءت بجناح خلفي بحجم أكبر وجنوط AMG بقياس 21 أو 22 إنش حسب طلب العملاء.

وحملت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53 محركين كهربائيين، وعند طلب حزمة Dynamic Plus الإضافية، تنتج السيارة 751 حصان و1,020 نيوتن-متر، وتنتج 649 حصان و950 نيوتن متر.



وجاءت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53 بنظام دفع كلي نشط 4MATIC+، حيث تحقق تسارع 0-100 كم/س في 3.4 ثانية في أدائها الأقصى، أو 3.8 ثانية للسيارات ذات الإعداد الأساسي.

وتميزت أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53 بوجود نظام توجيه العجلات الأربعة، الذي يسمح لف العجلات الخلفية لما يصل لـ9 درجات مما يجعل سيارة مرسيدس الكهربائية الريضية أكثر رشاقة وأسرع على الحلبات.

وأيضًا تعتمد أول سيارة كهربائية بأداء رياضي من مرسيدس EQS 53 لى بطارية ليثيوم تولد قوة 400 فولت بقدرة 107.8 كيلو/ واط.



