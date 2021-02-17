بورش تكشف رسمياً 911 GT3 الجديدة

تم تطوير النسخة السابعة من سيارة بورشه 911 GT3 فائقة الأداء بالتعاون الوثيق مع قسم بورشه موتورسبورت، حيث تتضمن السيارة التي دخلت خط الإنتاج الكثير من تقنيات سيارات السباق: التصميم المزدوج لنظام المحور الأمامي والخصائص الديناميكية الهوائية المتطورة مع الجناح الخلفي بتصميم عنق البجعة ومشتت الهواء المستلهم من طراز GT لسيارة السباق 911 RSR الرائدة. يعتمد محرك بوكسر بقوة 510 حصان متري (375 كيلووات) سداسي الأسطوانات سعة 4 لترات على نفس مجموعة الحركة الخاصة بسيارة 911 GT3 R.

كما تم استخدام المحرك سريع الدوران ذي الصوت المميز، والذي تم اختباره في سباقات التحمل، في سيارة 911 GT3 Cup الجديدة. وقد أثمر جمع كل هذه التقنيات معاً في ابتكار سيارة رياضية متطورة مثالية لمضمار السباق ومناسبة للاستخدامات اليومية في آن واحد.

تأتي السيارة مجهزة بناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه (PDK)، والذي يجعلها أسرع حتى من سيارة 911 GT3 RS السابقة، حيث تبلغ سرعتها القصوى 318 كم/ساعة وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية.

كما توفر بورشه خيار تجهيز السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بست سرعات. ويستفيد التصميم الديناميكي الهوائي من الخبرة الواسعة لبورشه في رياضة السيارات، حيث يعمل على توليد المزيد من القوة الجاذبة بشكل كبير دون التأثير كثيراً على معامل السحب.

وعند اختيار وضع القيادة “الأداء الفائق” (Performance)، يعمل الجناح القابل للضبط يدوياً ومشتت الهواء على زيادة الضغط الديناميكي الهوائي لتعزيز الثبات عند الانعطاف بسرعات عالية. وأثناء الاختبار النهائي على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، التي تعتبر ساحة الاختبار الأقوى في العادة لجميع السيارات الرياضية التي تصنعها بورشه، أكملت سيارة 911 GT3 الجديدة لفة كاملة على الحلبة في وقت أقل من سابقتها بما يزيد عن 17 ثانية. فقد أكمل سائق الاختبار لارس كيرن لفة كاملة على الحلبة لمسافة 20.8 كيلومتراً في 6:59.927 دقيقة فقط، فيما قطعت السيارة المضمار الأقصر الذي يبلغ طوله 20.6 كيلومتر في 6:55.2 دقيقة فقط.

وعلى الرغم من الهيكل الأعرض والعجلات الأكبر والتجهيزات التقنية الإضافية، فإن وزن GT3 الجديدة يتساوى تقريباً مع سابقتها. فعند تجهيز السيارة بناقل الحركة اليدوي، فإن وزنها يبلغ 1,418 كيلوغراماً، بينما يبلغ وزن السيارة مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه 1,435 كيلوغراماً.

وتشمل التجهيزات خفيفة الوزن غطاء المحرك الأمامي المصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP)، والنوافذ الزجاجية خفيفة الوزن، والعجلات المصنوعة من السبائك المعدنية الخفيفة، ونظام العادم الرياضي الذي يقلل الوزن بما لا يقل عن عشرة كيلوغرامات. ويبلغ معدل استهلاك الوقود في سيارة 911 GT3 مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه 12.4 لتراً/100 كم.

تظهر خصائص سيارات السباق في كل تفاصيل سيارة 911 GT3 الجديدة. فقد تم تجهيز مقصورة القيادة بشاشة جديدة لعرض المضمار، ويمكن أن يساعد ذلك في اقتصار شاشتي العرض الرقميتين على يسار ويمين عداد الدورات على عرض المعلومات الأساسية اللازمة للقيادة على المضمار، مثل ضغط الإطارات والزيت ومستوى الوقود ودرجة حرارة مياه التبريد. كما تتضمن أيضاً مساعد بصري لنقل السرعة مع مؤشرات ملونة إلى يسار ويمين عداد الدورات وإضاءة لنقل السرعة مستمدة من سيارات السباق.

ويوفر قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب مجموعة واسعة من التجهيزات المخصصة لسيارة 911 GT3 الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خيارات التخصيص. وتشمل هذه التجهيزات السقف خفيف الوزن المصنوع من ألياف الكربون، وأغطية المرايا الخارجية المصنوعة من ألياف الكربون، والمصابيح الأمامية الرئيسية LED matrix الداكنة، والمصابيح الخلفية المتطابقة بتصميم Exclusive. وتعزز الإطارات بلون أحمر جاردس أو أزرق شارك عجلات السبائك المعدنية السوداء.

ويوفر قسم بورشه ديزاين لمالكي السيارة الرياضية فائقة الأداء ساعة حصرية مثل سيارة 911 GT3 الفريدة من نوعها. ويعكس التصميم الخارجي للساعة سمات السيارات الرياضية، فعلى غرار أذرع التوصيل الخاصة بمحرك GT3، تُصنع الساعة من التيتانيوم القوي وخفيف الوزن.

وتعمل الساعة بواسطة محرك دوار متميز يحاكي عجلات سيارة 911 GT3. ويمكن تخصيص الحلقة الملونة لقرص الساعة بطلائها بنفس لون الطلاء الخارجي للسيارة.

يمكن للعملاء طلب سيارة 911 GT3 الجديدة اعتباراً من 31 مارس 2021. ويمكن الحصول على معلومات حول سعر التجزئة الأساسي ومواصفات الطراز وتوافره اعتباراً من ذلك التاريخ لدى أقرب مركز من مراكز بورشه.