بورصات الخليج تنتعش بشكل قوي في افتتاحات اليوم

سجلت بورصات دول الخليج انتعاشاً قوياً مع افتتاح التعاملات، الثلاثاء، بعد تعرّضها لخسائر، كبرى في الأيام الماضية، مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر سوق "تداول" في السعودية، الأكبر في المنطقة، بنسبة 5,6% عند بدء التعاملات، بينما سجل سهم شركة "أرامكو" النفطية ارتفاعاً قدره 5,5% محققاً أول مكسب له منذ عدة جلسات.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5,5% عند الافتتاح، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 4,2%، وسجلت أيضاً بورصة الكويت التي قامت السلطات المالية بتعليق التعامل فيها ليومين على التوالي بعد تراجع الأسهم في سوقها الرئيسي، ارتفاعاً قدره 6,6%.

وارتفع كذلك مؤشر بورصة قطر بنسبة 3%، وبورصتي البحرين بنسبة 1,2%، وبورصة سلطنة عمان بنسبة 0,2%.

كانت الأسواق الخليجية تعرّضت لخسائر كبرى، في اليومين الماضيين، على خلفية انهيار أسعار النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها السعودية بعد إخفاق الدول النفطية في التوصل إلى اتفاق لمواصلة خفض الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط، الاثنين، أكبر خسائر لها في يوم واحد منذ ثلاثة عقود، مع انخفاض سعر خام برنت لنحو 33 دولاراً للبرميل، قبل أن تعود لترتفع في بداية تعاملات اليوم نحو 8%، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية، وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.