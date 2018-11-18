بورصة الكويت تطلق نظام تداول إلكتروني على الأوراق المالية غير المدرجة OTC

بورصة الكويت

أطلق مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الكويتية نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة لعام 2018، وسيوفر هذا النظام منصة آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، بالإضافة إلى أنه سيوفر عملية التسهيل من تداول أسهم الشركات غير المدرجة وإتاحة الفرصة لمساهمي الشركات المشطوبةبالتصرف بأسهمهم عن طريق توفير آلية واضحة ومنظمة لهذا الغرض.

كما سيمكن هذا النظام المتداولين من الاطلاع على البيانات اللازمة،والذي سيؤدي بدوره إلى توفير المزيد من الشفافية عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة وإلى توفير أسعار مرجعية يمكن للمستثمر استخدامها لبناء القرار الاستثماري المناسب.

كما سيكون للشركة الكويتية للمقاصة دورا مهماً في تسوية الصفقات المنفذة من خلال هذا النظام، وسوف يؤدي هذا الأمر للتقليل من الإجراءات الإدارية التي كانت تنفذها شركات الوساطة المالية مع عملائها.

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