بورصة دبي للذهب والسلع تحقق أعلى معدل اهتمام منذ 2016

منشور 02 حزيران / يونيو 2019 - 09:30
وصل إجمالي حجم التداولات خلال مايو إلى 1,827,176 عقداً بقيمة 35 مليار دولار
وصل إجمالي حجم التداولات خلال مايو إلى 1,827,176 عقداً بقيمة 35 مليار دولار
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شهدت بورصة دبي للذهب والسلع قفزة هائلة في تداولات الروبية الهندية خلال الشهر الماضي بالتزامن مع اقتراب انتهاء الانتخابات في الهند

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع قفزة هائلة في تداولات الروبية الهندية خلال الشهر الماضي بالتزامن مع اقتراب انتهاء الانتخابات في الهند، مما دفع البورصة إلى تسجيل معدل اهتمام شهري مفتوح بلغ 406203 عقود في مايو، وهو أعلى معدل اهتمام مفتوح تسجّله منذ نوفمبر 2016. 

كما أدّى استمرار التوترات السياسية في جميع أنحاء أوروبا على خلفية المحادثات الجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تسجيل أعلى معدل اهتمام شهري مفتوح لعقود اليورو الآجلة بواقع 3886 عقداً.

ووصل إجمالي حجم التداولات خلال مايو إلى 1,827,176 عقداً بقيمة 35 مليار دولار.

وحققت كل عقود الروبية الهندية الثلاثة أداءً قوياً خلال الشهر الماضي، حيث سجلت عقود كوانتو الروبية الهندية الآجلة، وهي مؤشر أسعار أزواج عملات الدولار والروبية، أفضل أداءٍ شهري لها على الإطلاق في مايو، مع تداول أكثر من مليوني عقد منذ بداية العام، بزيادة نسبتها 28 % على أساس سنوي. وسجّلت عقود الروبية الهندية المصغّرة الآجلة ثالث أعلى معدل اهتمام مفتوح بواقع 117390 عقداً في مايو.

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Via SyndiGate.info


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