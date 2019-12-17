بورصة قطر تتصدر أسواق الخليج بعد يوم من إعلان أكبر ميزانية في خمسة أعوام

صعدت سوق الأسهم القطرية بعد يوم من إعلان أكبر ميزانية في خمسة أعوام، لتتصدر، اليوم الثلاثاء، البورصات الرابحة، حيث أغلق مؤشر البورصة مرتفعا 1.2 بالمئة بقيادة صعود سهم بنك قطر الوطني 3.9 بالمئة، وارتفاع سهم مسيعيد للبتروكيماويات 4.9 بالمئة.

وأمس الاثنين، قالت قطر إنها تعتزم زيادة إنفاقها في 2020 بنسبة 1.9 بالمئة عن العام الحالي، وهي أضخم ميزانية في خمس سنوات مالية.

وتهدف الميزانية وحجمها 210.5 مليارات ريال قطري (57.83 مليار دولار) إلى استكمال مشروعات للبنية التحتية، تشمل منشآت لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما لم يتضمن بيان ميزانية 2020 أي ذكر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وفي السعودية أغلقت البورصة على ارتفاع، حيث زاد مؤشرها الرئيسي 0.7 بالمئة، رغم تراجع سهم شركة أرامكو لأول مرة منذ طرحها في البورصة المحلية.

ونزل سهم أرامكو السعودية 0.7 بالمئة ليغلق عند 37.8 ريالا، منهيا مكاسب سجلها على مدى أربع جلسات، وينضم سهم الشركة المملوكة للحكومة إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة غدا الأربعاء.

وأدرجت أرامكو 1.5 بالمئة من أسهمها بسعر 32 ريالا (8.53 دولارات) للسهم في بورصة تداول، في الحادي عشر من الشهر الجاري، في أكبر طرح عام أولي في العالم.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة.

وخارج الخليج، صعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 1.7 بالمئة وارتفع 27 سهما من بين 30 سهما مدرجا على المؤشر. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة، وقفز سهم المجموعة المالية هيرميس 4.6 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 8197 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5059 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 2758 نقطة.

قطر.. تقدم المؤشر 1.2 بالمئة إلى 10340 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 1.7 بالمئة إلى 13627 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3949 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6797 نقطة.