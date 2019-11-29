بورصة مصر تُنهي سلسلة خسائر بارتفاعات في ختام الأسبوع

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات، أمس (الخميس)، في ختام تعاملات الأسبوع، بعد موجه التراجعات التي شهدتها على مدى الجلسات الثماني الماضية، مدعومةً بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.4 مليار جنيه (نحو 335 مليون دولار)، ليُنهي التعاملات عند مستوى 705.1 مليار جنيه (نحو 43.8 مليار دولار)، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه (80.75 مليون دولار)، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.65% ليبلغ مستوى 13849.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.71%، ليبلغ مستوى 533.26 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي أضاف نحو 0.65% إلى قيمته ليبلغ مستوى 1402 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 80 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وحافظت 48 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.

وفي سياق منفصل، واستكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية لتعزيز ممارسات الاستدامة بالبورصات الأفريقية، شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ23 الذي عُقد في بُتسوانا، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وشهدت فعاليات المؤتمر إصدار البورصة المصرية «بحكم ترؤسها لجنة الاستدامة التابعة لاتحاد البورصات الأفريقية»، تقرير المتابعة الأول لخريطة طريق استدامة البورصات الأفريقية.

وكانت البورصة المصرية والتي شكّلت مجموعة عمل الاستدامة، قد قادت عملية إعداد أول خريطة طريق لاستدامة البورصات الأفريقية، حيث تم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ22 والذي عُقد في لاغوس بنيجيريا، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2018.

وتضمن تقرير المتابعة الأول لخريطة طريق استدامة بورصات أفريقيا، تحليلاً لوضع الاستدامة في المحاور الرئيسية لخريطة طريق الاستدامة، ومنها محور تقييم الأثر داخلياً للوقوف على وضع البورصات فيما يتعلق بالاستدامة. وكذلك محور تقارير الاستدامة على مستوى البورصات، وأيضاً الشركات المقيدة، فضلاً عن محور تطوير الأسواق والمنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة، وأخيراً محور التعليم ورفع الوعي بأهمية الاستدامة.

وشهد أداء البورصات الأفريقية تحسناً ملموساً في الأبعاد المختلفة للاستدامة، حيث ارتفع عدد البورصات التي تقوم بالإعلان عن أعمال الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية، وزاد الاهتمام بآليات التمويل «الأخضر المستدام»، كما شاركت البورصات الأفريقية بشكل أكثر فاعلية في المبادرات العالمية للاستدامة.

وقال فريد في بيان أمس، إن «بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالاستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية نتائج عمليات التطوير والإصلاح في البورصات وتحقيق مستهدفاتها، للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والمعدة والمعلنة من قِبل الأمم المتحدة». وأشار إلى أن المشاركة في مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، تأتي لتأكيد حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع أسواق المال الأفريقية لتعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات.