"بوينج" تسجّل زيادة الطلبيات الملغاة على طائرتها في مارس

أعلنت مجموعة "بوينج"، الثلاثاء، أن الطلبيات الملغاة على طائراتها سجّلت ارتفاعا في شهر مارس الماضي بسبب المشاكل المتعلقة بطائرة "ماكس 737" والضربة التي تلقاها قطاع الطيران جراء وباء كوفيد-19.

وألغيت طلبات 150 طائرة "ماكس" الشهر الماضي، نصفها من شركة "أفولون" الإيرلندية سبق وأُعلن عنها.

وعانت شركة "بوينج" من انخفاض مقداره 307 طلبيات لقطاع الطيران التجاري في الربع الأول من العام، على الرغم من ازدياد الطلبيات على طائرة "دريم لاينر 787" في تلك الفترة.

وألغت شركة الطيران المنخفض التكلفة في البرازيل "غول" طلبية من 34 طائرة "ماكس" التي منعت من الطيران منذ مارس من العام الماضي إثر حادثتي تحطم أودتا بحياة 346 شخصا.

وتأجلت رحلة تجريبية رئيسية لـ"ماكس 737" الأكثر مبيعا لمدة شهر حتى مايو المقبل بسبب الاضطرابات الناجمة عن أزمة كوفيد-19، بحسب ما أفادت مصادر مطلع هذا الشهر.

كما أثر الوباء على الآفاق المستقبلية لعملاق الطيران بعدما أثرت إجراءات العزل لدرء الفيروس على قطاع الطيران وعلى زبائن الشركة.

وسلّمت "بوينج" 50 طائرة تجارية فحسب في الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام وهو ما يعادل ثلث الرقم لنفس الفترة من العام الماضي.