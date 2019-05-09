"بيتكوين" تتجاوز الـ 6 آلاف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018

تجاوزت عملة "بيتكوين" الرقمية 6 آلاف دولار للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وبذلك عززت هذه العملة مكاسبها في العام الجاري 2019 بارتفاع سجل أكثر من 60%.

وسجلت بيتكوين زيادة نسبتها 2.68 في المائة لتصل إلى 6059 دولاراً، اليوم الخميس، بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 6076 دولاراً، وهو المستوى الأعلى في ستة أشهر.

وتعرضت عملة "بيتكوين" المشفرة لخسارة 4.2 في المائة من قيمتها بعد إعلان شركة بينانس، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، أمس الأربعاء، أن متسللين سرقوا بيتكوين بقيمة 41 مليون دولار، في أحدث واقعة ضمن سلسلة سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة في أنحاء العالم.

وسحب المتسللون سبعة آلاف "بيتكوين" باستخدام عدد من التقنيات "بما في ذلك التصيد والفيروسات وهجمات أخرى"، وفقا لمنشور كتبه تشاو تشانغ بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، على موقع الشركة.

وكانت العملة الافتراضية قد فقدت نحو 79 في المائة من قيمتها خلال العام 2018، مقارنة مع أسعار إغلاق 2017، استنادا إلى بيانات منصات تداول العملة على الإنترنت.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نحو 3904 دولارات، وأغلق سعر وحدة "بيتكوين" بنهاية 2017 عند 18680 دولارًا، لكنه ليس أعلى سعر للوحدة، إذ سجلت 19.7 ألف دولار في 5 يناير/ كانون الثاني 2017.

وجاء الهبوط بفعل ضغوط تعرضت لها العملات الافتراضية كافة، بعد تحذيرات عديد من البنوك المركزية حول العالم، بما فيها بنوك مركزية عربية، من التعامل بالعملات الافتراضية، لما لها من مخاطر على أموال المستثمرين فيها.