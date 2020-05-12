بيتكوين تتراجع قبل تنفيذ عملية خفض قيمة المطروح إلى النصف

تراجعت قيمة العملة الرقمية بيتكوين أمس قبل تنفيذ عملية خفض قيمة المطروح منها بمقدار النصف، التي تقلص إيرادات شركات طرح الوحدات الجديدة من العملة الرقمية بيتكوين.

وبحسب "الألمانية"، بعد وصول سعر العملة الواحدة من "بيتكوين" إلى أكثر من عشرة آلاف دولار لفترة قصيرة في ختام الأسبوع الماضي، تخلص كثير من المستثمرين من مدخراتهم بالعملة الرقمية مطلع الأسبوع الجاري، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة إلى 8520 دولارا.

وتمكنت العملة الرقمية من استرداد جزء بسيط من خسائرها أمس، حيث جرى تداولها بسعر 8700 دولار لكل عملة واحدة.

يذكر أن عملية خفض المطروح من العملة الرقمية بيتكوين بمقدار النصف تحدث كل أربعة أعوام تقريبا، في محاولة لحماية المتعاملين من الخسائر نتيجة زيادة المعروض منها.

كما تحد هذه العملية من أرباح مصدري العملات الرقمية، الذين يديرون برامج الكمبيوتر، التي تصدر وحدات البيتكوين بعد وصول إجمالي عدد الوحدات المطروحة للتداول إلى 210 آلاف وحدة، وتم تنفيذ عملية الخفض بمقدار النصف أمس.