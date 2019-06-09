بيتكوين تسجل ارتفاعاً بـ3% مقتربة من 8 آلاف دولار

اقتربت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" من مستوى ثمانية آلاف دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة الماضي (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و942 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، أمس، وكالة أنباء بلومبيرج أن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة، ارتفع أيضا بنسبة 1.4 في المائة ليصل سعرها إلى 116.13 دولار، وهو ما يقل كثيرا (أي بنسبة 69 في المائة) عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2017، حينما بلغ سعرها 375 دولارا.

وسجلت "لايتكوين" ارتفاعا بنسبة 294 في المائة حتى الآن خلال العام الجاري، بحسب ما نقلت "الألمانية".

وتقلبت أسعار "بيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 2.6 في المائة، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و867 دولارا وثمانية آلاف و72 دولارا. وتراجعت عملة الريبل الرقمية المشفرة بنسبة 1.3 في المائة إلى 41 سنتا. كما هبطت عملة إيثريوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 246.61 دولار.

يشار إلى أنه في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، احتفل المتعاملون بعملة "بيتكوين" بذكرى مرور عشرة أعوام على صدور الدراسة، التي أعدها شخص ما زالت هويته غامضة يدعى ساتوشي ناكاموتو، التي كانت بمنزلة البذرة الأولى لعالم العملات الافتراضية. خلال هذه الفترة القصيرة نسبيا أحدثت العملات الافتراضية أو كما يسميها البعض الرقمية جدلا كبيرا بين الاقتصاديين والمختصين بشأن المفاهيم التقليدية للنقود، وأدخلت "بيتكوين" تغيرات لدى قطاع ملموس من المستثمرين بشأن الطريقة، التي يجب أن ينظر إليها المجتمع الحديث للتمويل، وربما الأداء المصرفي مستقبلا.

حفزت "بيتكوين" عالم العملات المشفرة فكانت سببا في ميلاد أكثر من ألف عملة مشفرة مختلفة، وكانت أيضا عاملا رئيسا في إطلاق ما يعرف بمفهوم سلاسل الكتل "بلوك تشين".

لكن تاريخ "بيتكوين" لم يكن سلسا، بل كان مليئا بكثير من التجاهل والازدراء لسنوات، ثم لحقته مرحلة من الارتفاع والانخفاض، لكن في كل الأحوال تركت "بيتكوين" بصمة يصعب أن تمحى عند كتابة تاريخ النقود.

ويعد أنصار "بيتكوين" يوم 18 آب (أغسطس) عام 2008 بمنزلة بداية الإرهاصات العملية الأولى لظهور عملتهم الافتراضية، ففي هذا اليوم سجل نطاق Bitcoin.org "النطاق الأساسي الذي تم استخدامه مع أول موقع إلكتروني لـ"بيتكوين" من قبل كيان مجهول، وعد هذا التحرك مقدمة للكشف لاحقا عن بروتوكول "بيتكوين" بكل تعقيداته الفنية".