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بيتكوين تسجل انخفاض قياسي للتدفقات بنحو 141 مليون دولار في أسبوع

منشور 08 حزيران / يونيو 2021 - 04:56
بتكوين تسجل انخفاض قياسي للتدفقات بنحو 141 مليون دولار في أسبوع
بلغت التدفقات النازحة من بتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو وهو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام
أبرز العناوين
أظهرت بيانات من CoinShares لإدارة العملات المشفرة نشرت اليوم الاثنين أن صناديق ومنتجات بتكوين شهدت نزوحا قياسيا للتدفقات الأسبوع الماضي مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.

أظهرت بيانات من CoinShares لإدارة العملات المشفرة نشرت اليوم الاثنين أن صناديق ومنتجات بتكوين شهدت نزوحا قياسيا للتدفقات الأسبوع الماضي مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.

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وبلغت التدفقات النازحة من بتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو وهو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام.

ومنذ بداية العام ما زالت بتكوين تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحا للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.

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وتراجعت بتكوين على مدار شهر مايو بنحو 35.4%، ومنذ بداية يونيو انخفضت بتكوين 4.8%.

وعلى النقيض، استمرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق إيثر مليار دولار.
     

كلمات دالة:انخفاض بيتكوينارتفاع بيتكوين

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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