بتكوين تتجاوز حاجز الـ 60 ألف دولار

ارتفعت عملة «بتكوين» المشفرة بنسبة 1.3% في الساعة الخامسة مساءً أول من أمس (الجمعة) حتى الساعة العاشرة صباحاً في نيويورك أمس (السبت)، ليصل سعرها إلى 59 ألفاً و414 دولاراً، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ».

واستناداً إلى بيانات تتابعها منصة «موزايك» للعملات المشفرة، بلغت قيمة التداول 840.8 مليون دولار، أو ما يوازي 39% من متوسط تعاملات 20 يوماً كاملة.

وتذبذبت أسعار «بتكوين» بنسبة 2.2%، ليتم تداولها بين 58 ألفاً و471 دولاراً و59 ألفاً و787 دولاراً، ويبلغ سعرها حالياً أقل بنسبة 3.8% عن أعلى مستوياتها عند 61 ألفاً و742 دولاراً في 13 مارس (آذار) الماضي.

وسجلت «بتكوين» مكاسب بلغت نسبتها 10%، في الأسبوع الماضي، و105% خلال العام الجاري حتى الآن.

وزاد سعر عملة «إيثيريوم» المشفرة بنسبة 1.1% ليصل إلى 2114 دولاراً. وتذبذبت العملة بنسبة 3.6%، ليتم التداول عليها بين 2069 و2144 دولاراً. وارتفع سعر «إيثيريوم» بنسبة 186% هذا العام حتى الآن.

وبلغت قيمة التداول 834.7 مليون دولار، أو ما يوازي 114% لمتوسط تعاملات يوم بأكمله.

وارتفع مؤشر «بي جي سي آي بلومبرغ غلاكسي»، الذي يقيس الأداء السعري لكبرى العملات المشفرة، بنسبة 3% ليصل إلى مستوى قياسي منذ ستة أسابيع. وزاد المؤشر بنسبة 125% خلال هذا العام حتى الآن.