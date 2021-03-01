بيتكوين تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 20 يوما بالقرب من 43 ألف دولار

تراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ الثامن من شباط (فبراير) في معاملات هزيلة أمس، وهبطت 3.7 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة مع استمرار تراجعها عن المستوى القياسي المرتفع الذي يقترب من 60 ألف دولار.

وبحسب "رويترز"، كانت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم قد ارتفعت بما يصل إلى 70 في المائة منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسيا عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثمارا رئيسا وأداة للمدفوعات.

وهبط سعر بيتكوين خلال تداولات أمس إلى 43398 دولارا للوحدة، في الوقت الذي يبدي فيه بعض المراقبين في السوق تخوفهم من تقلب سعر "بيتكوين" الذي لا يستند إلى أي أصول. لكن يرى آخرون أن الوضع مختلف عما كان عليه في عام 2017، حينما قفزت أسعار "بيتكوين" بشكل كبير قبل أن تنهار مطلع عام 2018.

وعلق نيل ولسون المحلل في "ماركتس دوت كوم"، قائلا "يوجد اهتمام ملحوظ أكثر فأكثر في عالم الأعمال بالعملات الافتراضية، حول السوق كثيرا مقارنة بعام 2017".

الأسبوع الماضي، أثارت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية "تسلا" مفاجأة باستثمارها 1.5 مليار دولار في "بيتكوين".

ولا يتوانى إيلون ماسك مدير "تسلا" وأغنى رجل في العالم، عن الإشادة بميزات العملات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت مجموعة "مايكروستراتيجي" الأمريكية الناشرة للبرمجيات والمتوسطة الحجم، التي استثمرت أواخر 2020 في "بيتكوين" للسماح للمستثمرين في "وول ستريت" بالمراهنة على العملة الافتراضية عبر شراء أسهمهم، جمعها 600 مليون دولار لشراء "بيتكوين".

وسمحت السلطات الكندية بإطلاق أول صندوق استثماري لـ"بيتكوين" في البورصة في العالم، ما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.

تأتي الموافقة في الوقت، الذي أعلن فيه جاك دورسي، مؤسس "تويتر" التعاون مع مغني الراب جاي زي، لإطلاق مؤسسة ترمي إلى تمويل تطوير "بيتكوين" لتصبح "عملة الإنترنت".

ومنحت "لجنة الأوراق المالية في أونتاريو"، التي تشرف على بورصة تورونتو، الموافقة على إطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة، الذي اقترحته شركة بربوس إينفستمنتس إنك.

من جهتها، قالت الشركة إن "هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة سيكون الأول في العالم، الذي يستثمر مباشرة في عملة بيتكوين"، التي تستند إلى دعم مادي "وليس إلى مشتقات، ما يؤمن للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الإلكترونية دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية".