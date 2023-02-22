بيع جهاز آيفون صدر قبل 16 عامًا بأضعاف سعره - تعرف على المبلغ

بيع جهاز آيفون من الجيل الأول والذي تم صنعه عام 2007 في مزاد إل سي جي والمخصص للمقتنيات التقنية والأجهزة التكنولوجية وأقيم هذا المزاد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم الأحد الماضي، حيث بيع الجهاز بقيمة 63 ألف دولار.

بيع جهاز آيفون 2007 بـ 100 ضعف سعرة الأصلي في مزاد علني

ونقل موقع بزنس إنسايدر الأمريكي أن الجهاز هو بالأساس لسيدة تدعى كارين غرين وهي فنانة وشوم تعيش في مدينة نيوجيرسي كانت قد حصلت على الجهاز كهدية لكنها لم تقم بفتحه، ليتم بيعه في المزاد بمبلغ يقارب الـ 63 ألف دولار أمريكي أي بأكثر من ضعف سعره الأصلي قبل ما يقارب الـ 16 عام.

وكانت السيدة كارين غرين قد تواصلت مع إدارة مزاد إل سي جي من أجل بيع الجهاز بهدف انشاء استوديو خاص للوشوم، وذلك بعد ان بيع جهاز للجيل الأول في شهر اكتوبر الماضي 20222 بمبلغ 40 الف دولار امريكي.

يُشار إلى ان شركة ابل كانت قد أطلقت اول جهاز ايفون في يناير من عام 2007 وكان سعره حينها 600 دولار أمريكي، وتوفر الجهاز بعدة إصدارات منها سعة تخزين غيغابايت وسعة 8 غيغابايت،بالإضافة إلى كاميرا 2 ميغابكسل وشاشة 3.5 بوصة.

وفي عام 2007 كان ستيف جوبز مسؤولًا وأعلن عن الجهاز في مؤتمر ماك وورلد، ووصف الجهاز حينها بـ "الثوري".