بينتلي فلاينغ سبور.. قد تكون أسرع سيارة سيدان على الإطلاق (فيديو)

هذه سيارة “بينتلي فلاينغ سبور” السيدان الجديدة وتبدو أشبه بسيارة ليموزين مريحة، كما تتميز بفتحة سقف بانورامية وتفاصيل خشبية.

وتقول بينتلي إن سرعة السيارة القصوى تبلغ 333 كيلومتراً في الساعة، ما يجعلها أسرع سيارة سيدان على الإطلاق، متجاوزة سيارة “ألبينا B7” من بي إم.دبليو، بحسب موقع “سي إن إن”.