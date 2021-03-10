بي إم دبليو تبدي عدم قلقها من مشروع سيارة أبل

بعد انتشار خبر عمل شركة التكنولوجيا أبل على مشروع سيارتها ذاتية القيادة فإن بعض شركات السيارات لم يعجبها ذلك.

بالنسبة لـ بي إم دبليو فإن موقف الشركة يبدو إيجابياً وواثقاً، اختصر Nicolas Peter المدير المالي لبي إم دبليو ذلك بقوله “إنني أنام بسلام شديد” وأضاف “المنافسة شيء رائع فهي تساعد في تحفيز الآخرين. نحن في وضع قوي للغاية ونريد أن نظل في مكانة رائدة في هذه الصناعة “.

ووتلخص وجهة نظر بي إم دبليو بأن المنافسة يجب الاستمتاع بها بدل الخوف منها، وجدير بالذكر أن ريادة بي إم دبليو الحالية في صناعة السيارت تشمل العديد من النواحي، ولكنها أيضاً ليست بتلك القوة في مجالات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية كما تنقل تقارير، ما يعني أن منافسة أبل لها قد تكون قوية.