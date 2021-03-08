كيا تكشف جزئياً عن K8 الجديدة وداخليتها الفاخرة

كشفت كيا جزئياً عن سيارتها الجديدة K8 كما كشفت داخليتها الفاخرة.

بما أن السيارة ستأتي كبديل عن كادينزا، فقد حصلت على تصميم فاخر وأبعاد كبيرة بأسلوب مقتبس حسب كيا من الزوارق الفاخرة، وتأتي K8 بشبك جديد يحافظ على هوية “أنف النمر” الخاصة بكيا كما تحمل شعار الشركة الجديد. في الداخل تأتي السيارة بتصميم جديد وشاشة منحنية تتألف تقنياً من شاشتين كل منهما قياس 12.3 إنش أحدها مخصصة للسائق كلوحة عدادات والأخرى للنظام الترفيهي.

لم اكشف الشركة عن تفاصيل المحركات، ويمكن أن نتوقع توفر محركات وقود محسنة إلى جانب فئات هجينة من السيارة.