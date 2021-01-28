بي إم دبليو تزيح الستار عن M5 CS رسيماً

أخيراً أزاحت بي إم دبليو الستار عن سيارتها السيدان الرياضية M5 CS.

لأول مرة توفر بي إم دبليو فئة CS لعائلة M5، وتأتي السيارة بتصميم مميز مع اللمسات الذهبية والسوداء مع العديد من الفطع المصنعوعة من الكربون فايبر والتي تشمل السقف والمرايا ومشتتات الهواء وحتى مخارج الهواء على غطاء المحرك.

تحمل بي إم دبليو M5 CS محرك V8 ينتج 626 حصان و750 نيوتن-متر كافية لإطلاق السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/س في أقل من 3 ثوان.

كما وعدت بي إم دبليو فقد حصلت السيارة على مفاجأة لركاب الصف الثاني ووفرت مقاعد رياضية مفصولة بالإضافة لنظام ترفيهي متصل ونظام تكيف ذو 4 مناطق لراحة جميع الركاب.

عند طرحها في الأسواق ستأتي السيارة بسعر أساسي 180,000 يورو وستوفرها الشركة في جميع الأسواق العالمية.