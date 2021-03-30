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بي إم دبليو تطور قاعدة عجلاتها الكهربائية المستقلة لعام 2025

منشور 30 آذار / مارس 2021 - 07:41
بي إم دبليو تطور قاعدة عجلاتها الكهربائية المستقلة لعام 2025
قاعدة عجلات New Class ستستبدل أيضاً جميع قواعد العجلات الحالية لدى مجموعة بي إم دبليو
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أعلنت بي إم دبليو عن عملها على قاعدة عجلات جديدة موجهة بشكل أساسي للسيارات الكهربائية.

أعلنت بي إم دبليو عن عملها على قاعدة عجلات جديدة موجهة بشكل أساسي للسيارات الكهربائية.

ستحمل قاعدة العجلات الجديدة اسم New Class وستصل في عام 2025 مع قدرتها على حمل مجموعة مختلفة من المحركات إلى جانب الكهربائية إذ يمكنها حمل محركات الوقود أو المحركات الهجينة أو حتى خلايا الوقود الهيدروجيني، وبذلك فإن بي إم دبليو ستظل أحد الشركات الكبرى القليلة التي لا تمتلك قاعدة عجلات مستقلة بالكامل للسيارات الكهربائية.

يقال أن قاعدة عجلات New Class ستستبدل أيضاً جميع قواعد العجلات الحالية لدى مجموعة بي إم دبليو، ويعني ذلك أنها ستتميز بإمكانية حمل محركات بالدفع الأمامي، أو الخلفي، أو الكلي للعجلات.

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كلمات دالة:بي إم دبليو

Via SyndiGate.info


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