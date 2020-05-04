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تأجيل "إكسبو دبي" يحصل على موافقة ثلثي أعضاء "الدولي للمعارض"

منشور 04 أيّار / مايو 2020 - 09:15
تأجيل "إكسبو دبي" يحصل على موافقة ثلثي أعضاء "الدولي للمعارض"
إكسبو دبي 2020
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أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم عن أنه من المقرر أن يوافق على موعد تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021 - 31 مارس 2022

أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم عن أنه من المقرر أن يوافق على موعد تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى 1 أكتوبر 2021 - 31 مارس 2022، حيث تجاوز التصويت على التأجيل عتبة الثلثين المطلوبة.

وكانت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض بدأت التصويت عن بعد في 24 أبريل وستستمر حتى 29 مايو الحالي، بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية.

وتنص لوائح المكتب الدولي للمعارض  على أن أغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي تمتلك الحق في التصويت، مطلوبة من أجل تغيير مواعيد المعرض.

التصويت على تأجيل إكسبو دبي يبدأ الجمعة
إكسبو دبي 2020… تميز في الأجنحة قد يفوق الخيال

Via SyndiGate.info


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