تأجيل معرض باريس الجوي للعام المقبل بسبب كورونا

قال متحدث باسم المنظمين الفرنسيين لمعرض باريس الجوي إن معرض العام المقبل أُلغي في ظل تحدي فيروس كورونا الذي يواجهه قطاع الطيران العالمي.

Today’s announcement that the 2021 Paris Airshow has been cancelled is incredibly disappointing. Paris represented a major step towards recovery; bringing the aerospace industry together once again. We send our colleagues @salondubourget our best wishes: https://t.co/xLc5W7qF0Y — Farnborough Airshow (@FIAFarnborough) December 7, 2020



معرض باريس ومعرض فارنبورو في بريطانيا، ويقامان كل عام بالتبادل، هما أكبر حدثين بالقطاع. وإلغاء معرض العام المقبل أحدث مؤشر علي عمق الأزمة الناجمة عن الجائحة التي تعصف بشركات الطيران والمصنعين.