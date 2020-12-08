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تأجيل معرض باريس الجوي للعام المقبل بسبب كورونا

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 07:30
تأجيل معرض باريس الجوي للعام المقبل بسبب كورونا
إلغاء معرض العام المقبل أحدث مؤشر علي عمق الأزمة الناجمة عن الجائحة التي تعصف بشركات الطيران والمصنعين.

قال متحدث باسم المنظمين الفرنسيين لمعرض باريس الجوي إن معرض العام المقبل أُلغي في ظل تحدي فيروس كورونا الذي يواجهه قطاع الطيران العالمي.


معرض باريس ومعرض فارنبورو في بريطانيا، ويقامان كل عام بالتبادل، هما أكبر حدثين بالقطاع. وإلغاء معرض العام المقبل أحدث مؤشر علي عمق الأزمة الناجمة عن الجائحة التي تعصف بشركات الطيران والمصنعين.

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Via SyndiGate.info


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