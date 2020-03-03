تأخر ميزانية العراق يعرقل توقيع عقود مشتريات حبوب جديدة

قالت مصادر بوزارة التجارة العراقية اليوم إن تأخير الموافقة على الميزانية في ضوء المأزق السياسي يعرقل توقيع عقود مشتريات حبوب جديدة.

وبحسب (رويترز) ذكرت المصادر أن العراق، أكبر مشتر للقمح والأرز في الشرق الأوسط، يملك مخزونات استراتيجية من الاثنين تكفي لمدة شهرين.

ولم يتسن الاتصال بالوزارة علي الفور للتعقيب.

وتابعت المصادر أن مخزونات القمح الاستراتيجية تكفي حتى بدء موسم الحصاد المحلي في أبريل.