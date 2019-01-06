ربط تأمين المركبة بـ 'الكيلومترات' قريباً في الإمارات

دفع قيمة التأمين حسب المسافة وهو المنتج الذي يعرف عالمياً باسم «Pay as you go»

يقترب سوق التأمين في الإمارات من طرح منتجات تأمينية جديدة على السيارات تعتمد على حساب تكلفة وثيقة التأمين الشامل وضد الغير حسب عدد «الكيلومترات» المقطوعة أو التي يرغب العميل بتغطيتها.

وقال إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين لـ«الاتحاد» إن دفع قيمة التأمين حسب المسافة وهو المنتج الذي يعرف عالمياً باسم «Pay as you go» لم يعد بعيداً عن السوق الإماراتية حيث بدأت الهيئة دراسة آليات التطبيق مع الجهات ذات الصلة.

ولفت الزعابي، إلى وجود أكثر من طريقة لتطبيق هذا النوع من التأمين على المركبات منها تركيب جهاز حساب السرعة والمسافة المقطوعة ومن ثم ربط تكلفة التأمين على المركبة بالاستخدام الفعلي وهو أمر يحتاج إلى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وأضاف، أن الوسيلة الثانية لتطبيق هذا النوع من التأمين تكون من خلال الدفع المسبق لثمن الوثيقة مع الاتفاق على المسافة المغطاة تأمينياً مع الشركة المصدرة، مع توفير إمكانية استرجاع قيمة التأمين في حال قطع مسافات أقل، وهو أمر متاح للشركات ضمن الحدود واللوائح المنظمة.

وقال الزعابي، إن طرح هذا المنتج التأميني الذي يعتمد على حساب تكلفة الوثيقة وفق المسافة لا يعدل أو يلغي وثائق التأمين السارية بنوعيها «التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية»، و«المسؤولية المدنية» والصادرتين وفق النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات.

وأكد الزعابي، أن هيئة التأمين تحفز الابتكار وتدفع الشركات نحو طرح المنتجات التأمينية المبتكرة انطلاقاً من ريادة سوق التأمين في الدولة وحرص الهيئة على تلبية مختلف احتياجات العملاء بالسوق المحلية.

من جانبه، قال فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، إن تأمين السيارات حسب المسافات المقطوعة منتج تأميني يخدم سائقي السيارات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ومن ثم يتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

ولفت لطفي، إلى أن هذا المنتج التأميني أثبت نجاحه في العديد من الأسواق العالمية ويحتاج إلى دراسات مسبقة قبيل الشروع في تطبيقه بالسوق المحلية لضمان توافقه مع التشريعات المنظمة للقطاع ورصد تأثيراته على ربحية الشركات.

وقال، إن شركات التأمين العاملة في الدولة لديها من الخبرة وطاقات التأمين الاستيعابية ما يؤهلها لطرح أحدث المنتجات العالمية في شتى فروع التأمين.

بدوره، قال عبدالمطلب مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين العاملة في الدولة، إن شركته أوشكت على الانتهاء من دراستها لطرح منتج تأميني جديد يربط تكلفة الـتأمين على السيارة وفق المسافة المراد تغطيتها، متوقعاً طرح المنتج الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح، أن المنتج التأميني الجديد يأتي ضمن الأطر واللوائح التنظيمية التي أقرتها هيئة التأمين في الدولة، حيث سيتم تحصيل ثمن الوثيقة مقدماً سواء من خلال السداد النقدي أو عبر بطاقات الائتمان مع الاتفاق «كتابياً» على استرجاع حامل الوثيقة لنسب محددة من السعر المدفوع، حسب المسافة المقطوعة وفق قراءة عداد السيارة. وقال مصطفى، إن العميل سيمكنه أيضاً الحصول على تأمين سيارة مدفوعة مسبقاً يوفر التأمين على السيارات لمدة 5000 كيلومتر في كل مرة وبعد تلك المسافة، يتم شراء حزمة جديدة تلقائياً.

وأضاف، وفق الطريقة المشار إليها يكون حامل الوثيقة قد حصل على منتج تأميني حسب طلبه ووفق احتياجاته الفعلية، وهو ما يعتبره الكثير من العملاء أكثر إنصافاً وعدالة، بحيث لا تتساوى تكلفة التأمين للسيارة التي تقطع 50 ألف كيلومتر سنوياً، بأخرى تقطع 50 ألف كيلو متر خلال فترة أكثر من ذلك.

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