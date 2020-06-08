تايوان تسعى لإنعاش السياحة مع تراجع انتشار كورونا

أعلنت تايوان اليوم مشروعاً لدعم السياحة الداخلية بهدف إنعاش القطاع في الوقت الذي لم تسجل فيه الجزيرة أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) منذ 8 أسابيع.

وبحسب مكتب السياحة التايواني فإنه سيتم استثمار 3.9 مليار دولار تايواني في مشروعات جديدة لتشجيع السياحة الداخلية اعتبارا من يوليو وحتى أكتوبر المقبلين بهدف جذب 6.4 مليون سائح داخلي سيحققون إيرادات سياحية بقيمة 23.5 مليار دولار تايواني.

يذكر أنه حتى أمس الأحد كانت تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23.7 مليون نسمة قد أعلنت إصابة 443 شخص بفيروس كورونا ووفاة 7 أشخاص فقط مع تعافي 430 شخص من المصابين.

وقال لين شيا لونج وزير النقل والمواصلات التايواني إن تايوان أصبحت "نموذجا لباقي أنحاء العالم" بفضل نجاحها في مكافحة(كوفيد19-).

ودعا لين الشعب إلى الاستفادة من "كوبون التحفيز الثلاثي" المقرر إطلاقه يوم 15 يوليو المقبل لتحفيز الاقتصاد.

يتيح البرنامج للمواطنين التايوانيين شراء سلع بقيمة 3000 دولار تايواني ودفع 1000 دولار فقط.

من ناحيته قال وزير الصحة التايواني شين شيه شونج إن الاشتراك في رحلات السياحة الداخلية الآن Hمن مع ارتداء جميع الناس الكمامات طوال الوقت.

وأضاف أن "الناس يمكن أن تحمي أنفسها بصورة أفضل إذا حافظت على عادة ارتداء الكمامة عند الحاجة".

يأتي ذلك في حين لم ترفع تايوان القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى الجزيرة بما في ذلك القادمين من الصين وهونج كونج وماكاو.