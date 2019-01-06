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تباطؤ حاد للاقتصاد التركي وتراجع مبيعات السيارات تهبط 35%

تباطؤ حاد للاقتصاد التركي وتراجع مبيعات السيارات تهبط 35%
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