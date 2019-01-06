تباطؤ حاد للاقتصاد التركي وتراجع مبيعات السيارات تهبط 35%

شهدت مبيعات السيارات تراجعا بنسبة 33 في المائة عن عام 2017، في حين أن مبيعات المركبات التجارية الخفيفة، التي تستخدمها الشركات الصغيرة، تراجعت بنسبة 42 في المائة.

تراجعت مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التركية بنسبة 35 في المائة لتصل إلى نحو 621 ألف وحدة في 2018، وهذا مؤشر آخر على التباطؤ الحاد لاقتصاد البلاد بعد تراجع العملة في آب (أغسطس) الماضي.

وبحسب "الألمانية"، شهدت مبيعات السيارات تراجعا بنسبة 33 في المائة عن عام 2017، في حين أن مبيعات المركبات التجارية الخفيفة، التي تستخدمها الشركات الصغيرة، تراجعت بنسبة 42 في المائة، بحسب البيانات التي نشرتها رابطة موزعي السيارات. وتراجعت المبيعات بنسبة 43 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وتعاني تركيا من تقلبات جراء تراجع العملة العام الماضي، حيث سجلت الليرة تراجعا أمام الدولار بنسبة 45 في المائة خلال آب (أغسطس) 2018. بينما تجاوز التضخم نسبة الـ20 في المائة.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد لثلاثة أرباع متتالية حتى النصف الثاني من العام الجاري، بحسب تقديرات جمعتها وكالة أنباء بلومبرج.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت تباطؤ معدلات التضخم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعدما كانت قد تجاوزت 25 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية "تركستات" أن أسعار المستهلكين ارتفعت 20.3 في المائة في الشهر الماضي على أساس سنوي بتراجع 0.4 في المائة عن الشهر السابق.

وسجل معدل التضخم في تركيا 25.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أعلى معدل في 15 عاما، قبل أن يتراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 21.6 في المائة.

وكان التضخم الرسمي المستهدف لنهاية عام 2018 هو 5 في المائة، وفقا لموقع البنك المركزي التركي.

وكان أعلى ارتفاع سنوي من نصيب قطاع الأثاث والأدوات المنزلية، كما زادت أسعار السلع المتنوعة والخدمات 28.8 في المائة.

وقادت تكاليف الاستيراد وما أعقبها من ارتفاع في أسعار المستهلكين هذا التضخم، إلا أن تهدئة التوترات مع الولايات المتحدة والتخفيضات الضريبية، ساعد الليرة على استعادة بعض خسائرها.

يشار إلى أن غرفة تجارة إسطنبول، أكدت قبل أيام، أن أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، زادت 13.68 في المائة في 2018، بينما ارتفعت أسعار الجملة 17.79 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار التجزئة 0.14 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بينما زادت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بنسبة 0.58 في المائة عن الشهر السابق، بحسب غرفة التجارة.

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