تجارة أبوظبي مع السعودية ترتفع إلى 18.3 مليار درهم خلال 4 أشهر

ارتفعت قيمة تجارة السلع بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية إلى 18.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019، بنمو نسبته 20.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 .

ويعد مستوى التبادل التجاري المسجل بين الجانبين الأول من نوعه منذ بدء العلاقة التجارية بينهما وذلك وفقاً لأرقام مركز احصاء أبوظبي.

وشكلت تجارة الإمارة مع السعودية نحو 25.6 % من إجمالي تجارتها مع جميع دول العالم خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري والتي وصلت إلى 71.44 مليار درهم.

وتفصيلاً فقد قفزت قيمة صادرات أبوظبي من السلع غير النفطية إلى السعودية لمستوى 8.9 مليار درهم نهاية أبريل، بزيادة نسبتها 34.8% مقارنة مع 6.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

واستناداً إلى أرقام مركز الإحصاء فإن صادرات الإمارة إلى السعودية استحوذت على 45 % من إجمالي صادراتها إلى العالم والتي بلغت قيمتها خلال الفترة من يناير إلى أبريل نحو 17.3 مليار درهم.

وعلى صعيد إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمتها بين الجانبين خلال فترة الرصد ذاتها من 4.4 مليار درهم إلى 5.2 مليار درهم بنمو نسبته 18%.

وبذلك فقد شكلت تجارة إعادة التصدير التي نفذتها الإمارة مع السعودية 30% من إجمالي هذا النوع من التجارة مع العالم في نهاية أبريل الماضي.

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أما على مستوى تجارة الواردات فقد بلغت قيمتها بين الجانبين 4.172 مليار درهم نهاية أبريل عام 2019 بنمو نسبته 1% تقريباً مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018.